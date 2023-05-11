Семье погибшего в горах пожарного могут выдать квартиру в Алматы

Арслан Құрманбеков. Фото: instagram.com/almaty_tjd

В ДЧС Алматы рассказали о том, что семье погибшего при тушении пожара в горах сотрудника могут выдать квартиру. Такое ходатайство направлено в акимат, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила начальник Управления кадровой политики ДЧС Алматы Сауле Шакалова, министерство внесло ходатайство на имя акима Алматы о выделении жилья на территории Алматы семье погибшего, а именно – его матери и единственному брату.

Также погибшего сотрудника могут наградить посмертно.

"Вместе с тем хотелось бы отметить, что МЧС РК в адрес Администрации президента был внесен наградной лист о награждении посмертно нашего сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей", – сообщила начальник.

Ранее сообщалось, что семья получит выплаты в размере 13 млн тенге.

По словам врио начальника ДЧС Алматы Самата Асаинова, подозреваемого в совершении пожара не задержали.

"На место выехали наши дознаватели, со слов опрошенных свидетелей, люди видели якобы, что кто-то бежал с направления, где произошел пожар. Материалы мы передали в Управление полиции Медеуского района", - заявил Асаинов.

Также он добавил, что пожар планируют полностью ликвидировать сегодня до конца рабочего дня или завтра, когда будет уверенность, что вторичного возгорания на участке не произойдет. На утро сегодняшнего дня на месте работают порядка 50 человек, которые пытаются предотвратить новые возгорания.

Напомним, что в ночь на 8 мая в горах Алматы вспыхнул пожар: загорелся сухостой и валежник. На месте происшествия работали сотрудники ГНПП "Иле Алатау" – 27 человек, и ДЧС – 22 человека личного состава, было задействовано 5 единиц техники. Борт АО "Казависпас" Ми-171 с водно-сливным устройством также участвовал в тушении пожара.

Позже стало известно, что старший пожарный-спасатель ПЧ-7, сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков 1994 года рождения погиб при тушении пожара на склоне горы. В МЧС рассказали, что он скончался в результате травм, полученных от падения горящего ствола дерева.

Позже аким Медеуского района Еркебулан Уразалин заявил, что причиной возгорания мог стать человеческий фактор. По его словам, были замечены двое молодых людей. Они покинули место происшествия. Их поиском занимается полиция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020125-seme-pogibshego-v-gorah-pozharnogo-mogut-vydat-kvartiru-v-almaty/