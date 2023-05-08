В горах Алматы вспыхнул пожар (фото, видео)
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В Департаменте по чрезвычайным происшествиям Алматы рассказали, что в горах загорелся сухостой и валежник. На месте работают десятки специалистов, задействовано пять единиц техники.
"Медеуский район, ГНПП Иле-Алатауский парк, Малое Алматинское лесничество, квартал 33. Происходит загорание сухостоя и валежника. На месте вызова работают сотрудники ГНПП "Иле Алатау" – 27 человек, и ДЧС – 22 человека личного состава, задействовано 5 единиц техники", – рассказали в ДЧС города.
Также сообщается, что борт АО "Казависпас" Ми-171 с водно-сливным устройством вылетел для тушения пожара.
На сайте "Электронного правительства" рассказывается, какие действия следует предпринимать во время пожара на открытой местности, в степи или лесу. Они следующие:
- Попытайтесь затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залейте водой.
- Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова.
- Если пожар сильный, уходите от него, скорее передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения.
- Если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войдите в него и накройтесь мокрой одеждой.
- На открытом пространстве пригнитесь к земле, где воздух менее задымлен.
При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения – 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019763-pozhar-vspyhnul-na-medeu-v-almaty/