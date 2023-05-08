В горах Алматы вспыхнул пожар (фото, видео)

Пожар в горах Алматы. Фото: instagram.com/kris_p_almata

В Департаменте по чрезвычайным происшествиям Алматы рассказали, что в горах загорелся сухостой и валежник. На месте работают десятки специалистов, задействовано пять единиц техники.

"Медеуский район, ГНПП Иле-Алатауский парк, Малое Алматинское лесничество, квартал 33. Происходит загорание сухостоя и валежника. На месте вызова работают сотрудники ГНПП "Иле Алатау" – 27 человек, и ДЧС – 22 человека личного состава, задействовано 5 единиц техники", – рассказали в ДЧС города.

Также сообщается, что борт АО "Казависпас" Ми-171 с водно-сливным устройством вылетел для тушения пожара.

На сайте "Электронного правительства" рассказывается, какие действия следует предпринимать во время пожара на открытой местности, в степи или лесу. Они следующие:

Попытайтесь затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залейте водой.

Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова.

Если пожар сильный, уходите от него, скорее передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения.

Если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войдите в него и накройтесь мокрой одеждой.

На открытом пространстве пригнитесь к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения – 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019763-pozhar-vspyhnul-na-medeu-v-almaty/