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В горах Алматы вспыхнул пожар (фото, видео)

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Пожар в горах Алматы
Пожар в горах Алматы. Фото: instagram.com/kris_p_almata

В Департаменте по чрезвычайным происшествиям Алматы рассказали, что в горах загорелся сухостой и валежник. На месте работают десятки специалистов, задействовано пять единиц техники.

"Медеуский район, ГНПП Иле-Алатауский парк, Малое Алматинское лесничество, квартал 33. Происходит загорание сухостоя и валежника. На месте вызова работают сотрудники ГНПП "Иле Алатау" – 27 человек, и ДЧС – 22 человека личного состава, задействовано 5 единиц техники", – рассказали в ДЧС города.

Также сообщается, что борт АО "Казависпас" Ми-171 с водно-сливным устройством вылетел для тушения пожара.

На сайте "Электронного правительства" рассказывается, какие действия следует предпринимать во время пожара на открытой местности, в степи или лесу. Они следующие:

  • Попытайтесь затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залейте водой.
  • Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова.
  • Если пожар сильный, уходите от него, скорее передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения.
  • Если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войдите в него и накройтесь мокрой одеждой.
  • На открытом пространстве пригнитесь к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения – 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019763-pozhar-vspyhnul-na-medeu-v-almaty/

Автор: Айбекова Сауле
В горах Алматы вспыхнул пожар (фото, видео)

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