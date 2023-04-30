Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области

Спасатели помогают пострадавшему. Фото: официальный сайт МЧС РК

В Алматинской области спасатели вызволили строителя, который споткнулся во время погрузки песка и ногой застрял в бетономешалке, передает официальный сайт МЧС РК.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, 29 апреля, в Илийском районе, в микрорайоне Гейт Сити. На строительной площадке 35-летний рабочий во время погрузки песка споткнулся, в результате чего его правая нога оказалась зажатой в бетономешалке.

На место происшествия прибыли оперативная группа в количестве пяти человек и четыре спасателя. Они при помощи болгарки высвободили зажатую ногу пострадавшего, она была сломана.

"Мужчина был в шоковом состоянии, его передали бригаде скорой помощи, которая увезла его в больницу", – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели призывают быть внимательнее на объектах повышенной опасности.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", производственная травма – повреждение здоровья работника, полученное при исполнении им трудовых обязанностей, приведшее к утрате трудоспособности.

Напомним, ранее в Алматы руку рабочего затянуло в мясорубку в мясном цеху по производству котлет.

А в прошлом месяце в Кокшетау рабочему во время строительных работ зажало руку в бетономешалке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018817-stroitel-zastryal-v-betonomeshalke-v-almatinskoy-oblasti/