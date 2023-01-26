Руку мужчины затянуло в мясорубку в Алматы

Спасатели. Фото с места событий: РОСО МЧС РК

Несчастный случай произошел сегодня, 26 января, в мясном цеху по производству котлет - руку рабочего затянуло в мясорубку, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ГУ "Республиканский оперативно-спасательный отряд" МЧС РК.

По информации РОСО, мужчина 1981 года рождения работал на производственной мясорубке, в которую закладывал мясо, чтобы сделать фарш.

В какой-то момент руку рабочего затянуло внутрь агрегата. На место ЧП выехали спасатели в составе 7 человек.

Они извлекли руку пострадавшего из мясорубки. Также во время работ по извлечению руки психолог-спасатель РОСО оказывал психологическую помощь рабочему.

После того, как руку пострадавшего удалось освободить, его передали в руки медиков скорой помощи.

Сотрудники РОСО призвали граждан соблюдать технику безопасности в любом виде работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2006903-ruku-muzhchiny-zatyanulo-v-myasorubku-v-almaty/