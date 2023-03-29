Рабочему зажало руку в бетономешалке в Кокшетау

Бетономешалка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Кокшетау рабочему во время строительных работ зажало руку в бетономешалке. Пострадавшего госпитализировали в больницу, передает официальный сайт Департамента полиции Акмолинской области.

Сообщается, что несчастный случай произошел 28 марта. В областную больницу был доставлен мужчина, ему диагностировали травматическую ампутацию треть предплечья и закрытый перелом плеча справа.

"Во время строительных работ рука мужчины оказалась зажата в бетономешалке. Пострадавший, 49-летний житель города Щучинска, был госпитализирован", – говорится в сообщении полиции.

Управление полиции по данному факту начало досудебное производство по части 2 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

Отмечается, что в настоящее время проводится проверка государственного инспектора труда, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 156 УК РК, нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее в Алматы руку рабочего затянуло в мясорубку в мясном цеху по производству котлет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014614-rabochemu-zazhalo-ruku-v-betonomeshalke-v-kokshetau/