Кайрат Камзин назначен акимом Балхаша

Кайрат Камзин. Фото: gov.kz

Кайрат Камзин назначен на должность акима Балхаша. Его кандидатуру согласовали с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата, передает официальный сайт акимата Карагандинской области.

Глава Карагандинской области Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии маслихата Балхаша и представил кандидатуру нового акима. Депутаты одобрили ее единогласно.

Бывший градоначальник Ораз Таурбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Аким региона поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успеха на новом поприще.

"Чуть больше трех лет назад, стоя за этой трибуной при назначении на должность акима Балхаша, я обещал выполнить возложенные обязательства и приложить усилия к развитию города. За этот период благодаря совместной работе сделано немало, решение имеющихся проблем будет продолжено", - отметил Ораз Таурбеков.

Кайрат Амангельдиевич Камзин на государственной службе с 2005 года. Работал в департаменте Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области, аппарате акима района имени Казыбек би Караганды, департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.

Был заместителем начальника Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, акимом Приозерска, руководителем областного управления ГАСК.

С июля 2022 года до настоящего назначения возглавлял Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1986189-kayrat-kamzin-naznachen-akimom-balhasha/