Кайрат Камзин назначен акимом Балхаша
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Кайрат Камзин назначен на должность акима Балхаша. Его кандидатуру согласовали с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата, передает официальный сайт акимата Карагандинской области.
Глава Карагандинской области Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии маслихата Балхаша и представил кандидатуру нового акима. Депутаты одобрили ее единогласно.
Бывший градоначальник Ораз Таурбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Аким региона поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успеха на новом поприще.
"Чуть больше трех лет назад, стоя за этой трибуной при назначении на должность акима Балхаша, я обещал выполнить возложенные обязательства и приложить усилия к развитию города. За этот период благодаря совместной работе сделано немало, решение имеющихся проблем будет продолжено", - отметил Ораз Таурбеков.
Кайрат Амангельдиевич Камзин на государственной службе с 2005 года. Работал в департаменте Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области, аппарате акима района имени Казыбек би Караганды, департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.
Был заместителем начальника Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, акимом Приозерска, руководителем областного управления ГАСК.
С июля 2022 года до настоящего назначения возглавлял Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1986189-kayrat-kamzin-naznachen-akimom-balhasha/