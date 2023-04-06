Дождь пройдет в двух из трех мегаполисов Казахстана в четверг

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В четверг, 6 апреля, в Алматы ожидается дождь, а в Шымкенте и вовсе гроза. Тем не менее в столице день обещает быть солнечным, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается дождь, но могут быть и прояснения погоды. Температура воздуха днем будет составлять +17…+19 градусов, а ночью – опустится до +5…+7 градусов. Скорость ветра буде находиться на уровне 3-8 м/с, но возможны порывы до 13 м/с.

Жителей Астаны ждет теплый и солнечных день, возможна небольшая облачность. Термометры в столице покажут +18…+20 градусов днем и +3…+5 градусов ночью. Скорость ветра сегодня составит 2-7 м\с.

В Шымкенте погода останется дождливой, прогнозируется гроза. Днем в третьем мегаполисе страны будет +15…+17 градусов, а ночью – до +8…+10 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с, но периодически порывы могут достигать 15-20 м/с.

Добавим, что сегодня в ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, осадков и понижения температуры.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015641-dozhd-proydet-v-dvuh-iz-treh-megapolisov-kazahstana-v-chetverg/