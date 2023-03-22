"Супруга думала, в дверь ломятся": шымкентцы рассказали, как перенесли землетрясение

Тревога. Иллюстративное фото: pexels.com

В ночь на 22 марта в Афганистане произошло мощное землетрясение, отголоски которого ощутили и жители юга Казахстана. Что об этом говорят сами казахстанцы, попытался выяснить корреспондент NUR.KZ.

По сообщению сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 848 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Магнитуда составила 7,8, глубина – 120 км.

В Алматы, Астане, Кызылорде и Туркестанской области ощутимость составила 2 балла (по шкале МSК-64), в Таразе – 3 балла. Но отчетливее всего по Казахстану землетрясение ощутили в Шымкенте – здесь его можно было оценить в 3-4 балла.

Так, издание Otyrar публиковало видео, на которых напуганные шымкентцы в панике выбегают из своих домов. На других кадрах у горожан шатались люстры.

Что происходило в соцсетях

Не меньше "потрясло" и соцсети. Судя по комментариям в Facebook, толчки ощутили очень многие жители Шымкента.

"Мы с супругой находимся в Шымкенте. Я сразу понял, что трясет, а супруга думала, что в дверь кто-то ломится", – пишет один из пользователей.

"Да, нас тоже вчера тряхануло! И нормально: на втором этаже чувствовалось", – говорит другой житель города.

"Почувствовали. Стиральная машина почти ходуном пошла", – говорит одна из горожанок.

Чуть менее выраженными, судя по комментариям, были толчки в Таразе: тряслась посуда, шатались окна.

В Астане и Алматы, как делятся сами горожане, землетрясение либо ощущалось слабо, либо не ощущалось вовсе.

"Я была на кухне, у меня посуда чуть-чуть еле-еле стучала. Но не придала этому значение", – написала жительница Алматы.

ДЧС предупреждает

Следом за паникой в соцсетях начали появляться различные слухи. К примеру, о том, что жителям Шымкента следует ждать повторных толчков.

В городском департаменте по ЧС эту информацию назвали ложной и призвали не поддаваться панике.

"Информация о возможном повторном землетрясении ложная. Просим жителей города сохранять спокойствие, не паниковать, читать только официальную информацию ДЧС города Шымкента", – сообщили в ДЧС.

Вместе с тем в ДЧС предупредили, что, согласно ст. 274 УК РК, за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013769-supruga-dumala-v-dver-kto-to-lomitsya-shymkenttsy-rasskazali-kak-perenesli-zemletryasenie/