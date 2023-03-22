Ночное землетрясение напугало шымкентцев: шатались люстры, люди выбегали из домов

Люди выбежали на улицу. Кадр из видео: t.me/otyrarkz

Жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение, которое произошло накануне. Его эпицентр располагался на территории Афганистана, сообщается на официальном сайте ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 21 марта 2023 года в 22 часа 47 минут 30 секунд Алматинского времени (21 марта 2023 года в 16 часов 47 минут 30 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение", – гласит сообщение.

Отмечается, что эпицентр землетрясения расположен в 848 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Магнитуда составила 7,8, глубина – 120 км.

"Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Шымкент – 3-4 балла, Тараз – 3 балла, Алматы, Астана, Кызылорда, Туркестанская область – 2 балла", – говорится в сообщении.

Жители Шымкента поделились кадрами произошедшего землетрясения. Видео опубликованы в Telegram-канале Otyrar. По словам жительницы города, испуганные люди выбегали из дома посреди ночи.

На сайте Казахстанского национального центра данных говорится, что в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64.

В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

Описание сейсмического эффекта:

1 балл – неощутимое. Регистрируется приборами;

2 балла – едва ощутимое. Колебания ощущаются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий;

3 балла – слабое землетрясение. Ощущается некоторыми людьми, легкое раскачивание висящих предметов;

4 балла – заметное сотрясание. Ощущается внутри зданий, раскачивание висящих предметов;

5 баллов – пробуждение. Ощущается внутри зданий, на открытых участках, наблюдается раскачивание висящих предметов, возможны повреждения 1-й степени в зданиях типа А;

6 баллов – испуг. Падает мебель, люди пугаются и выбегают на улицу, возможны повреждения 1-й степени в отдельных зданиях типа Б и во многих зданиях типа А, отдельные случаи оползней;

7 баллов – повреждение зданий. Испуг и паника. Многие люди с трудом удерживаются на ногах, во многих зданиях типа В повреждения 1-й степени; во многих зданиях типа Б повреждения 2-й степени во многих зданиях типа А повреждения 3-й степени, оползни и трещины на дорогах;

8 баллов – сильное повреждение зданий. Во многих зданиях типа В повреждения 2-й степени; во многих зданиях типа Б повреждения 3-й степени во многих зданиях типа А повреждения 4-й степени, случаи разрыва стыков трубопроводов, оползни и трещины на дорогах;

9 баллов – всеобщее повреждение зданий. Во многих зданиях типа В повреждения 3-й степени, во многих зданиях типа А повреждения 5-й степени, случаи разрывы подземных частей трубопроводов, искривление ж/д рельсов;

10 баллов – всеобщее разрушение зданий. Во многих зданиях типа В повреждения 4-й степени, в отдельных 5-й степени. Здания типа Б – повреждения 5-й степени, большинство зданий типа А – повреждения 5-й степени. Опасные повреждения плотин, дамб, разрывы и искривления подземных трубопроводов. Появляются трещины в грунтах от 0,2 до 1 м . Возможны большие оползни на берегах рек;

11 баллов – катастрофа. Разрушение зданий хорошей постройки, мостов, плотин, ж/д путей, шоссейные дороги приходят в негодность. Горные обвалы;

12 баллов – изменение рельефа. Сильные повреждения, разрушения всех типов наземных и подземных сооружений. радикальные изменения земной поверхности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013746-zhiteli-yuga-kazahstana-pochuvstvovali-nochyu-zemletryasenie/