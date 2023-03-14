Рассылку с прогнозом о землетрясениях в Алматы прокомментировали в МЧС

Алматы. Иллюстративное фото: Максим Золотухин

В Казнете рассылают документ, якобы от имени главы МЧС, где говорится о введении повышенной готовности из-за возможных землетрясений в Алматы. Сообщение прокомментировали в МЧС, передает NUR.KZ.

Казахстанцы в мессенджерах начали пересылать документ с предупреждением о возможных землетрясениях в Алматы, а также Алматинской и Жетысуской областях.

"В связи с этим, в соответствии со статьей 4 Закона "О гражданской защите", требуется в городе Алматы, Алматинской области и области Жетысу, ввести режим повышенной готовности территориальной государственной системы гражданской защиты и обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Правилами организации и деятельности государственной системы гражданской защиты", – говорится в сообщении.

Исходя из распространившегося документа, центральным исполнительным органам якобы надлежало обеспечить готовность отраслевых систем гражданской защиты.

Тем не менее официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов сообщил корреспонденту NUR.KZ, что ведомство не распространяло этот документ.

"Такое письмо мы не подписывали, так как в этом нет необходимости. Силы и средства МЧС всегда находятся в полной боевой готовности", – подчеркнул он.

Руслан Иманкулов отметил, что у министерства есть планы взаимодействия, а также планы проверок подразделений в регионах, в соответствии с которыми проводится проверка готовности сил и средств.

"Печально, что есть некоторые СМИ, которые публикуют новости, не уточняя информацию в профильных государственных органах", – добавил представитель МЧС РК.

Тем не менее прогноз о возможных землетрясениях все же был – об этом на прошлой неделе сообщали представители Института сейсмологии. Об этом напомнили и в МЧС.

"Такой прогноз был. На прошлой неделе директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев проводил соответствующий брифинг. На брифинге он оговаривал, что на предстоящей неделе (то есть уже на текущей) в Алматы возможны землетрясения ощутимостью 3-3,5 балла", – сообщили в Министерстве по ЧС.

Добавим, что по словам Сарсенбаева, существует 70% вероятность того, что в этом году не случится разрушительных землетрясений силой 7 баллов и выше. Также он подчеркнул, что в июне-июле будет заседать прогнозная комиссия и будут вноситься корректировки в среднесрочный прогноз.

"Повода для паники у жителей и гостей города нет. Мы должны понимать, что мы живем в сейсмоопасном регионе и должны быть готовы всегда. Прежде всего, необходим комплексный подход. Населению нужно выработать культуру действий при всех видах ЧС и, в том числе, землетрясений", – заявил тогда Сарсенбаев.

Что делать при землетрясении?

На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома: толчки могут повторится;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи: не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012819-rassylku-s-prognozom-o-zemletryaseniyah-v-almaty-prokommentirovali-v-mchs/