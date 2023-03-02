Прорыв теплотрассы в Павлодаре: несколько жилых домов и соцобъектов остались без тепла (видео)

Порыв на теплотрассе. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Прорыв на теплотрассе произошел в Павлодаре. Фонтан воды забил из-под асфальта днем. В энергетической компании сообщили, для устранения аварии нужно было отключить от отопления 11 частных жилых домов, передает корреспондент NUR.KZ.

Порыв на теплотрассе произошел сегодня на пересечении улиц Камзина — Малайсары батыра.

Видео с порывом появилось в одном из пабликов в Instagram. Впрочем, пользователей соцсети особо ничего не удивило. Обсуждать принялись больше растаявший быстро снег. Между тем, ситуацию прокомментировали в компании-монополисте, пояснив, что порыв произошел на сетях теплоснабжения.

"Для устранения повреждения временно приостановлено теплоснабжение в 11 частных жилых домах, 3 соцобъектах и 2 объектах здравоохранения. Ориентировочное время устранения повреждения и подключения теплоснабжения – 17:00", – сообщили в пресс-службе АО "Павлодарэнерго".

Стоит отметить, в Павлодаре на сегодня установилась ветреная, но при этом теплая погода. Столбики термометров местами достигают +4 градусов. При этом в ближайшие дни, по данным синоптиков, температура воздуха вновь опуститься до минусовых значений.

Напомним, в декабре прошлого года в Павлодаре несколько частных домов остались без воды из-за аварии на водопроводе.

А в январе, в одном из районов города произошел прорыв на сетях теплоснабжения. Видео с фонтаном горячей воды появилось в популярном Instagram-паблике города.

Также мы писали, что во время рабочей поездки в Экибастуз первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина. Вскоре после этого последний лишился должности.

Согласно информации на официальном сайте, в состав АО "Павлодарэнерго" входят:

Павлодарская ТЭЦ-2;

Павлодарская ТЭЦ-3;

АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания";

ТОО "Павлодарские тепловые сети";

ТОО "Павлодарэнергосбыт";

ТОО "Экибастузтеплоэнерго";

ТОО "ЦАТЭК Green Energy".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2011494-iz-za-proryva-truby-bez-tepla-ostalis-neskolko-domov-i-sotsobektov-v-pavlodare/