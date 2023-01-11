Фонтан кипятка забил в Павлодаре (видео)

Фонтан кипятка в Павлодаре. Кадр из видео: instagram.com/ti.pavlo

Прорыв на сетях теплоснабжения произошел сегодня вечером в районе второго Павлодара. По информации "Павлодарэнерго", специалисты уже приступили к устранению последствий, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с фонтаном горячей воды появилось в паблике ti.pavlo в Instagram. На кадрах видно, как столб воды высотой несколько метров прорвался из земли. В энергетической компании подтвердили, порыв произошел на сетях теплоснабжения.

"На повреждение выехала ремонтная бригада, работы будут проводиться в круглосуточном режиме, до устранения повреждения. Количество домов, отключенных от системы теплоснабжения, уточняется", - сообщили в отделе по связям с общественностью АО "Павлодарэнерго".

При этом в компании-монополиста пояснили, что от тепла отключены две многоэтажки и два частных дома.

Стоит отметить, последние два дня в Павлодаре были сильные морозы. Ученикам первой и второй смены с 1 по 11 классы приходилось отменять занятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005027-fontan-kipyatka-zabil-v-pavlodare-video/