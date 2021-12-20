"Растерзала чья-то собака или дикий зверь": мама погибшей в Усть-Каменогорске девочки

Место, где было найдено тело девочки. Фото: yk-news.kz

На прошлой неделе в Усть-Каменогорске случилась трагедия - погибла 6-летняя девочка. Предварительно, на девочку могла напасть стая бродячих собак. Мама погибшей малышки поделилась подробностями произошедшего с изданием Yk-news.kz.

Тело растерзанной девочки было найдено 17 декабря недалеко от ее дома. Местные СМИ сообщали, что девочка погибла после нападения стаи бродячих собак.

В полиции подтвердили гибель ребенка и возбудили уголовное дело. Иные подробности в правоохранительных органах озвучивать не стали.

Между тем мама девочки не исключает, что на ребенка мог напасть дикий зверь.

"В этот день Маша пошла на улицу играть. Я наказала, чтобы она не уходила далеко от дома, а как вернется, будем печь торт — 18 декабря у нее был бы день рождения. Через несколько минут Маша зашла, чтобы переодеть перчатки, и снова выскочила на улицу. Я делала уборку, укладывала спать грудничка. В окно поглядывала на Машу — она играла с нашей собакой Шерханом.

Потом я вышла на улицу похлопать половики, позвала Машу, зашла домой. Тут проснулся маленький ребенок. Я его укачала, посмотрела в окно и вижу, что Маша лежит возле собаки в какой-то неестественной позе. Я босиком выскочила, кинулась к ней. В голове промелькнула мысль, что она поскользнулась, упала, ударилась головой и потеряла сознание. Подбегаю, а там..." - со слезами на глазах вспоминает мама погибшей девочки Дарья Орлова.

Комбинезон на девочке был растерзан и весь в крови. Кроме того, у ребенка не было ноги по колено.

"Я схватила ее, трясу, кричу: Маша! Маша! Она еще теплая была…Как же так? Я не слышала ни лая, ни криков...

Человек 40 было полицейских. Они затоптали все следы и не могли найти ножку ребенка. 18 декабря, видимо, какие-то собаки притащили ногу, на том месте остались два кровавых пятна. Я начала искать следы, нашла несколько костей. Потом дала Шерхану понюхать Машин носок, и пес меня привел на место, где лежала нога — на обочине дороги", - поделилась Дарья ужасающими подробностями трагедии.

Соседи женщины также отмечают, что не слышали криков ребенка или зова о помощи.

Дарья рассказывает также, что сначала подозрения правоохранителей пали именно на Шерхана.

"У нас две собаки. Немецкая овчарка Саманта, она сидит на цепи, и Шерхан. Он старенький, немощный, мы его отпустили с привязи. Он не мог! Пес слишком слаб, никогда не проявлял агрессии и играл с детьми", - считает Дарья.

Мама погибшей девочки отмечает, что в их жилом массиве действительно бегает много собак, в том числе и тех, которых отпускают хозяева. Женщина не исключает, что на дочь мог напасть и дикий зверь.

"Я считаю, что моего ребенка растерзала чья-то собака или дикий зверь. Есть у нас те, кто держит алабаев и отправляет их на собачьи бои. А ведь перед тем, как ее на бой отправить, собаку морят голодом дня два-три. Если такая собака вырвется на свободу, что от нее можно ожидать?

Возможно, и бродячие собаки. Возможно, и волк. Недавно житель нашего поселка видел в темноте, предположительно, волка", - высказала свои версии Дарья.

Фото с места трагедии: yk-news.kz

Как пишет издание, дом Орловых находится на окраине дачного массива, забора со стороны задней части двора нет.

"Пока нам еще не дали заключение экспертизы. Если бы мы не распространили информацию в социальных сетях, то похоронили бы ребенка еще вчера. И наших собак тоже вчера хотели усыпить — мы не позволили", - поделилась женщина.

Дарья говорит, что незадолго до трагедии дочка слепила из пластилина челюсти и подарила их маме. А уже после смерти ребенка нашелся рисунок, где Маша изобразила отпечатки чьих-то лап с когтями.

Фото: yk-news.kz

Издание отмечает, что маму Маши могут привлечь к уголовной ответственности по статье 119 "Оставление в опасности".

Между тем, как пишет издание, ссылаясь на фонд по защите прав животных "Дворянин", после трагедии в городе началась "большая охота" на бездомных собак. В связи с этим зоозащитники обратились ко всем владельцам животных.

"Держите животных на привязи на хорошо огороженной территории, исключающей побег питомца. В случае побега животного незамедлительно сообщите о случившемся в ветеринарные клиники, зоозащитные организации, опубликуйте информацию о потерявшейся собаке в соцсетях. Кто еще не сделал ветеринарные паспорта на животных, сделайте это в кратчайшие сроки.

Если ваша собака попадет под отстрел, можно будет подать в суд исковое заявление на противоправные действия службы отлова, противоречащие действующему законодательству РК", - цитирует издание заявление фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1947423-rasterzala-chya-to-sobaka-ili-dikiy-zver-mama-pogibshey-v-ust-kamenogorske-devochki/