"Растерзала чья-то собака или дикий зверь": мама погибшей в Усть-Каменогорске девочки

На прошлой неделе в Усть-Каменогорске случилась трагедия - погибла 6-летняя девочка. Предварительно, на девочку могла напасть стая бродячих собак. Мама погибшей малышки поделилась подробностями произошедшего с изданием Yk-news.kz.
Тело растерзанной девочки было найдено 17 декабря недалеко от ее дома. Местные СМИ сообщали, что девочка погибла после нападения стаи бродячих собак.
В полиции подтвердили гибель ребенка и возбудили уголовное дело. Иные подробности в правоохранительных органах озвучивать не стали.
Между тем мама девочки не исключает, что на ребенка мог напасть дикий зверь.
"В этот день Маша пошла на улицу играть. Я наказала, чтобы она не уходила далеко от дома, а как вернется, будем печь торт — 18 декабря у нее был бы день рождения. Через несколько минут Маша зашла, чтобы переодеть перчатки, и снова выскочила на улицу. Я делала уборку, укладывала спать грудничка. В окно поглядывала на Машу — она играла с нашей собакой Шерханом.
Потом я вышла на улицу похлопать половики, позвала Машу, зашла домой. Тут проснулся маленький ребенок. Я его укачала, посмотрела в окно и вижу, что Маша лежит возле собаки в какой-то неестественной позе. Я босиком выскочила, кинулась к ней. В голове промелькнула мысль, что она поскользнулась, упала, ударилась головой и потеряла сознание. Подбегаю, а там..." - со слезами на глазах вспоминает мама погибшей девочки Дарья Орлова.
Комбинезон на девочке был растерзан и весь в крови. Кроме того, у ребенка не было ноги по колено.
"Я схватила ее, трясу, кричу: Маша! Маша! Она еще теплая была…Как же так? Я не слышала ни лая, ни криков...
Человек 40 было полицейских. Они затоптали все следы и не могли найти ножку ребенка. 18 декабря, видимо, какие-то собаки притащили ногу, на том месте остались два кровавых пятна. Я начала искать следы, нашла несколько костей. Потом дала Шерхану понюхать Машин носок, и пес меня привел на место, где лежала нога — на обочине дороги", - поделилась Дарья ужасающими подробностями трагедии.
Соседи женщины также отмечают, что не слышали криков ребенка или зова о помощи.
Дарья рассказывает также, что сначала подозрения правоохранителей пали именно на Шерхана.
"У нас две собаки. Немецкая овчарка Саманта, она сидит на цепи, и Шерхан. Он старенький, немощный, мы его отпустили с привязи. Он не мог! Пес слишком слаб, никогда не проявлял агрессии и играл с детьми", - считает Дарья.
Мама погибшей девочки отмечает, что в их жилом массиве действительно бегает много собак, в том числе и тех, которых отпускают хозяева. Женщина не исключает, что на дочь мог напасть и дикий зверь.
"Я считаю, что моего ребенка растерзала чья-то собака или дикий зверь. Есть у нас те, кто держит алабаев и отправляет их на собачьи бои. А ведь перед тем, как ее на бой отправить, собаку морят голодом дня два-три. Если такая собака вырвется на свободу, что от нее можно ожидать?
Возможно, и бродячие собаки. Возможно, и волк. Недавно житель нашего поселка видел в темноте, предположительно, волка", - высказала свои версии Дарья.
Как пишет издание, дом Орловых находится на окраине дачного массива, забора со стороны задней части двора нет.
"Пока нам еще не дали заключение экспертизы. Если бы мы не распространили информацию в социальных сетях, то похоронили бы ребенка еще вчера. И наших собак тоже вчера хотели усыпить — мы не позволили", - поделилась женщина.
Дарья говорит, что незадолго до трагедии дочка слепила из пластилина челюсти и подарила их маме. А уже после смерти ребенка нашелся рисунок, где Маша изобразила отпечатки чьих-то лап с когтями.
Издание отмечает, что маму Маши могут привлечь к уголовной ответственности по статье 119 "Оставление в опасности".
Между тем, как пишет издание, ссылаясь на фонд по защите прав животных "Дворянин", после трагедии в городе началась "большая охота" на бездомных собак. В связи с этим зоозащитники обратились ко всем владельцам животных.
"Держите животных на привязи на хорошо огороженной территории, исключающей побег питомца. В случае побега животного незамедлительно сообщите о случившемся в ветеринарные клиники, зоозащитные организации, опубликуйте информацию о потерявшейся собаке в соцсетях. Кто еще не сделал ветеринарные паспорта на животных, сделайте это в кратчайшие сроки.
Если ваша собака попадет под отстрел, можно будет подать в суд исковое заявление на противоправные действия службы отлова, противоречащие действующему законодательству РК", - цитирует издание заявление фонда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1947423-rasterzala-chya-to-sobaka-ili-dikiy-zver-mama-pogibshey-v-ust-kamenogorske-devochki/