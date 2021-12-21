Массовый отстрел бродячих собак начали после трагедии с 6-летней девочкой в Усть-Каменогорске

Иллюстративное фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Массовый отстрел бродячих собак начали в Усть-Каменогорске после того, как там трагически погибла 6-летняя девочка.

Как передает телеканал "Хабар 24", эксперты посчитали эту меру необходимой после произошедшего. На данный момент отлов брошенных людьми собак проводится в поселке Лесхоз, где и случилось нападение.

Указывается, что за последние три дня уничтожили уже 85 собак, а в будущем работы планируется провести по всему городу.

В Усть-Каменогорске на эти цели в этом году направили 17 млн тенге, по области – больше 80 млн тенге.

Согласно данным статистики, с начала года в регионе уничтожили свыше 24 тысяч бродячих собак и кошек.

Зоозащитники выступают против такой меры, однако в Управлении ветеринарии в ответ заявили, что альтернативы у них сейчас нет.

"Есть случаи сопротивления некоторых граждан и зоозащитников. Однако бродячая собака – это не только для каждого человека, это опасно обществу. Поэтому данная работа продолжается совместно с участковыми инспекторами", - пояснил замглавы Управления ветеринарии ВКО Ертай Батхолдин.

Напомним, что о смерти 6-летней девочки после нападения бродячих собак стало известно 18 декабря. Вскоре после этого подробности трагедии раскрыла мать погибшей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1947804-massovyy-otstrel-brodyachih-sobak-nachali-posle-tragedii-s-6-letney-devochkoy-v-ust-kamenogorske/