Шестилетнюю девочку загрызла стая бродячих собак в Усть-Каменогорске

Иллюстративное фото: Apiwat Uaareewiwat / EyeEm / Getty Images

Бродячие собаки загрызли насмерть шестилетнюю девочку в Усть-Каменогорске. Новость об этом быстро распространилась в социальных сетях, передает NUR.KZ.

О произошедшей 17 декабря трагедии сообщается в паблике ustkamenogorsk.16 в Instagram.

В сообщении говорится, что жители села Лесхоз, а также садоводческих товариществ "Надежда" и "Эдельвейс" находятся в опасной зоне - поблизости от городской свалки, и постоянно страдают от нападений бродячих собак.

"Кто сейчас будет отвечать за этого ребенка? Почему не производят отлов на систематическом уровне? Как сейчас отправлять наших детей в школу? У нас нет даже освещения!" - возмутился автор.

В посте также указано, что проезжающий в той местности автобус прекращает работу в 18:00 и дети вынуждены добираться до дома самостоятельно, несмотря на опасность.

"Кто вернет родителям их маленькую дочку? Кто ответит? Мы давно уже относимся к городу, но до сих пор живем, как в пещере! Постоянно пишем жалобы в ЖКХ, вызываем полицию, но никто еще ничего не сделал!", - высказался автор.

Трагедию прокомментировали в департаменте полиции ВКО.

В ведомстве указали, что Иртышский отдел полиции начал досудебное расследование по данному делу 17 декабря.

В настоящее время уже назначена судебная экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - сказано в комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1947332-shestiletnyuyu-devochku-zagryzla-staya-brodyachih-sobak-v-ust-kamenogorske/