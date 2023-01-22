Снег высотой в полметра: 14 человек оказались в снежном плену в ВКО (видео)

Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

В Восточно-Казахстанской области выпал снег высотой 50 см. Дорожные службы вызволили из снежного плена 14 человек, передает Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения в своем официальном Telegram-канале.

В субботу, 21 января, вечером в Восточно-Казахстанской области в связи с ограниченной видимостью и метелью был закрыт участок автодороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай".

Как передает Национальный оператор автомобильных дорог, высота снежного покрова составила порядка 50 см. Всю ночь сотрудники "КазАвтоЖола" чистили от снега закрытый участок республиканской автотрассы и оказывали помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге.

"С помощью специальной техники дорожники освободили из снежного плена 6 единиц транспорта, в которых находилось 14 человек. Сотрудники "КазАвтоЖола" оказали помощь в отбуксировке и сопровождении машин до ближайших населенных пунктов (в села Улкен Каратал и Каратал)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, 22 января, с 7:30 утра ограничение движения транспорта на закрытом участке полностью снято, дорожниками обеспечен безопасный проезд.

Тем временем синоптики прогнозируют в ряде областей Казахстана усиление ветра. Вместе с этим в нескольких регионах ожидаются туман и метель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2006278-sneg-vysotoy-v-polmetra-14-chelovek-okazalis-v-snezhnom-plenu-v-vko-video/