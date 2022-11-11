Прорыв теплотрассы в Алматы устранен. Возобновлена подача отопления

Трубу прорвало в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы ликвидировали последствия прорыва на теплотрассе по улице Шарипова, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление энергетики и водоснабжения города.

Как рассказали в ведомстве, ночью в 1:50 бригада ТОО "Алматинские тепловые сети" завершила восстановление трубопровода диаметром 400 мм.

"После проведения испытания тепломагистраль введена в строй и работает в заданном режиме - в 2:40 восстановлена подача отопления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также вновь открыто движение транспорта по улице Шарипова. Асфальтное покрытие планируется восстановить до 13 ноября при условии, что погода будет благоприятной.

"В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пара) просим не предпринимать самостоятельных действий, а сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по телефону +7-727-378-06-65", - обратились к алматинцам в управлении.

Напомним, в четверг, 10 ноября, во второй половине дня на пересечении улиц Гоголя и Шарипова прорвало трубу теплотрассы. Как рассказали очевидцы, фонтан воды, бивший из-под земли, достигал 5-6 метров в высоту.

Причиной прорыва стала наружная коррозия трубы. Отмечалось, что на этой трубе уже было зарегистрировано порядка 17 аварийных ситуаций.

Корреспондент NUR.KZ побывал на месте ЧП и показал, что там происходило.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996696-proryv-teplotrassy-v-almaty-ustranen-vozobnovlena-podacha-otopleniya/