Работу ТЭЦ в Риддере пообещали восстановить к среде

ТЭЦ в Риддере. Кадр из видео: 24.kz

В городе Риддере в субботу, 5 ноября, произошло аварийное отключение на местной ТЭЦ. В результате, была снижена теплоподача. Сейчас на месте работают ремонтные бригады. По словам акима ВКО, работа ТЭЦ будет восстановлена к 9 ноября, передает телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, в Риддере сохраняется чрезвычайная ситуация техногенного характера.

На местной ТЭЦ вышел из строя насос котло-агрегата, в результате чего тысячи абонентов не получают тепло в необходимом объеме.

Отмечается, что на ремонт прибыли бригады теплоэнергетиков из Усть-Каменогорска. Под руководством главы региона продолжает работу оперативный штаб.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что полностью восстановить работу ТЭЦ в Риддере могут к 9 ноября. По его словам, сейчас в городе функционирует второй котел. Вчера планировалось начать топить и первый котел.

Также в ходе аварии специалисты обнаружили свищ шестого котла. Сообщается, что сваркой и ремонтом занимаются бригады тепловиков. Работу обещают завершить уже сегодня.

Глава региона подчеркнул, что авария произошла из-за поверхностного отношения владельцев станции к работе жизненно-важного объекта. Причиной ЧС может быть неэффективный ремонт, который провели там ранее.

По данным "МИА Казинформ", должным образом ремонт не провели нынешние владельцы ТЭЦ.

"Мы рассматриваем вопрос возврата станции в коммунальную собственность и тогда на правах владения начнем эффективно и быстро решать все задачи, которые стоят перед этой крайне важной организацией", – сказал Даниал Ахметов.

Напомним, вчера о ситуации на ТЭЦ в Риддере подробно рассказывали представители Министерства энергетики.

По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

Также сообщалось, что 3 ноября на риддерской ТЭЦ был остановлен третий котел для проведения работ по расшлаковке (очистке от шлаков). 4 ноября на ТЭЦ был остановлен второй котел, а 6 ноября были остановлены еще 2 котла (котел № 1 и № 6) для устранения дефектов.

При этом, в конце октября на городской ТЭЦ уже происходила остановка котлов. Тогда, по словам Даниала Ахметова, это произошло из-за некачественного мазута.

"Руководство Риддер-ТЭЦ не проконтролировало качество мазута, он оказался смешанным с водой и в результате произошла временная остановка котлов теплостанции", – заявлял он.

Отметим, что теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) – это тепловая электростанция, которая вырабатывает не только электрическую энергию, но и тепло, отпускаемое потребителям в виде пара и горячей воды.

Такое комбинированное производство энергии двух видов способствует более экономному использованию топлива по сравнению с раздельной выработкой электроэнергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996142-rabotu-tets-v-riddere-poobeschali-vosstanovit-k-srede-video/