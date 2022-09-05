Названы имена погибших при взрыве в оружейном магазине в Костанае

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

В магазине "Оружейная палата" озвучили фамилии и имена погибших в результате взрыва и дальнейшего распространения огня в Костанае. Информация опубликована на официальной странице торговой сети в Instagram.

В сети охотничьих магазинов отметили, что 3 сентября в Костанае в магазине "Оружейная палата" в крыле туристического отдела произошел взрыв, переросший в сильнейший пожар. Обрушились кровля и перекрытия. Здание выгорело полностью.

По мнению администрации, очевидно, что ни охотничий порох, ни другой товар не могли послужить причиной такого мощного взрыва. На сегодняшний день обстоятельства происшествия выясняются, ведется следствие.

"С глубокой скорбью сообщаем, что четверых человек спасти не удалось. Их имена навсегда останутся в нашей памяти:

Ефимов Юрий Дмитриевич, продавец-консультант;

Кравченко Вячеслав Викторович, оружейный мастер;

Мурзабеков Темирлан Ержанович, продавец-консультант;

Неводничий Александр Борисович, продавец-консультант", - рассказали в магазине.

Здесь добавили, что в семьях погибших остались малолетние дети: у Александра - ребенок 1,5 года, у Юры - 5 лет, Вячеслава - 1,5 года.

Медицинская помощь была оказана 8 пострадавшим. Пятеро посетителей магазина, продавец-консультант Никита Некрасов и кассир Светлана Дужик находятся на амбулаторном лечении. Директор Сергей Бескровный в тяжелом состоянии в реанимации.

В торговой сети принесли искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, крупный пожар в оружейном магазине в Костанае произошел 3 сентября. Позже стало известно, что директор получил 50% ожогов тела. Погибли четыре человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986270-nazvany-imena-pogibshih-pri-vzryve-v-oruzheynom-magazine-v-kostanae/