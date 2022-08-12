"Огненное торнадо" возле озера в Калифорнии попало на видео

Пожар в Калифорнии. Кадр из видео: YouTube/The Guardian

В результате пожара недалеко от озера Куэйл Лейк в американском штате Калифорния образовался "огненный торнадо", который удалось запечатлеть на видео, передает ABC7News.

Инцидент произошел 10 августа. По данным местных властей, c быстро распространившимся огнем боролись более 200 пожарных. Вскоре пожар почти удалось локализовать.

Пока не сообщается, что стало причиной возгорания.

Напомним, из-за аномально высоких температур некоторые страны Европы этим летом столкнулись с лесными пожарами. Во Франции сообщили, что пожар уничтожил тысячи гектаров лесных массивов. Жители близлежащих районов были эвакуированы.

Сильный лесной пожар вспыхнул также на греческом полуострове Аттика. Для тушения были задействованы десятки самолетов и вертолетов.

Также из-за пожаров свои дома покинули жители некоторых районов в Германии, Испании и Греции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982942-ognennoe-tornado-vozle-ozera-v-kalifornii-popalo-na-video/