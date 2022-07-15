Пожары во Франции уничтожили более семи тысяч гектаров леса

Во Франции бушуют лесные пожары. Фото: Twitter/Префектура Новой Аквитании и Жиронды.

Официальный аккаунт в Twitter префектуры Новой Аквитании и Жиронды во Франции сообщил, что лесные пожары, возникшие в результате изменения климата, уничтожили свыше семи тысяч гектаров леса на юго-западе.

В коммуне Ла-Тест-де-Бюш сожжено 3100 гектаров леса. Также в округе было разрушено три дома и два ресторана. В другом городе Ландира уничтожено 4200 гектаров. Сотни человек близлежащих районов эвакуированы.

"Пожарные, поддерживаемые военными подразделениями и воздушными ресурсами, которые имеют решающее значение в условиях крайней национальной напряженности, как никогда привержены устранению этих двух крупных пожаров. Благодаря их действиям удалось сохранить множество домов и жизненно важных сооружений", - гласит сообщение.

Ситуация остается неблагоприятной, отметили в сообщении.

Лесные пожары во Франции не утихают уже несколько дней. Их возникновение связывают с рекордной жарой, с которой столкнулись страны Европы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978707-pozhary-vo-frantsii-unichtozhili-bolee-semi-tysyach-gektarov-lesa/