Сильный лесной пожар вспыхнул на греческом полуострове Аттика (фото, видео)

Вид на пожар в горном районе Пендели на севере Аттики. Фото : twitter.com/nickoutsokostas

Сильный лесной пожар вспыхнул в горном районе Пендели на севере Аттики в Греции. На ликвидацию огня брошены значительные дополнительные силы, передает РИА Новости со ссылкой на представителя по печати пожарной службы Греции Янниса Артопиоса.

"Сегодня трудный день. Несколько пожаров, вспыхнувших сегодня, в основном в Арте, Мани, Элатие во Фтиотиде, в Лаконии и Элиде, приобрели большие масштабы. Самый значительный пожар произошел сегодня днем в 17.19 в Пентели. На данный момент пожар разрастается на более широком участке горного массива Пентели", – говорится в сообщении.

Тушением пожара занимаются 350 пожарных с 13 пешими группами, в том числе 28 румынских пожарных, 60 машин. Кроме того, задействованы 15 самолетов и девять вертолетов.

"Несмотря на неблагоприятные условия с сильным ветром, воздушные средства пожаротушения продолжают работать с учетом безопасности полетов", – заявил Артопиос.

Помощь также оказывают добровольные пожарные дружины и отряды Гражданской защиты, водолазы. По словам представителя службы, для борьбы с огнем в Пентели были мобилизованы пожарные из регионов Центральной и Западной Македонии, Фессалии, Эпира и Центральной Греции.

Жителям поселков Драфи, Антусы, Диони и Дасамари власти отправили сообщение об эвакуации.

Напомним, пожары во Франции уничтожили более семи тысяч гектаров леса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979310-silnyy-lesnoy-pozhar-vspyhnul-na-grecheskom-poluostrove-attika-foto-video/