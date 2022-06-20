Жители Европы вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров

Пожарные тушат пожар в Испании. Фото: Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images

В Германии, Испании и Греции жителей деревень эвакуируют из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, передает DW.

Европа продолжает бороться с аномальной жарой.

Национальное метеорологическое агентство Германии заявило, что на некоторых измерительных станциях на востоке температура превысила 38 градусов по Цельсию.

Жителям около 20 деревень было приказано эвакуироваться из-за приближающегося к их домам лесного пожара. Местная ратуша в Тройенбритцене в Бранденбурге служит временным убежищем.

Как сообщил представитель пожарной команды, лесной пожар, площадь которого составила "примерно от 100 до 110 га", находится в 70 км от Берлина. Для тушения пожара был привлечен военный вертолет.

Лесной пожар бушует и в центральной части Эвии, второго по величине острова Греции. Местные власти приказали эвакуировать жителей деревни Кремастос в качестве меры предосторожности.

В борьбе с огнем задействованы 70 пожарных и четыре вертолета.

В Испании показатели термометров поднялись выше 40 градусов по Цельсию. По словам региональных властей, наибольший ущерб нанесен северо-западной провинции Замора, где было выжжено более 25 тыс. га земли.

Пожар начался в среду, 15 июня, из-за удара молнии, отсутствие осадков и порывистый ветер создали условия для распространения пламени.

Кроме того, по словам пожарных, за последнюю неделю они отреагировали на более чем 200 лесных пожаров в Каталонии.

Ранее власти Испании эвакуировали более трех тысяч человек из Бенахависа из-за бушующего лесного пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974817-zhiteli-evropy-vynuzhdeny-pokinut-svoi-doma-iz-za-lesnyh-pozharov/