Связана ли гибель тюленей в Мангистау с работами на Кашагане, ответили в Минэкологии

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Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в кулуарах мажилиса прокомментировал гибель тюленей на берегу Каспийского моря в Мангистауской области в начале апреля, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев сообщил, что результаты исследований уже известны.

"По тюленям ситуация следующая: на сегодня результаты получены, заключение соответствующих институтов. Если мы задаем вопрос о том, что связаны ли дноуглубительные работы на месторождении Кашаган с этим случаем гибели, то эксперты говорят, что связи между этими двумя событиями не имеется", – заявил министр.

Представители СМИ отметили, что большая часть его карьеры прошла в нефтегазовых компаниях. В этой связи они поинтересовались, не лоббирует ли он интересы нефтедобывающих компаний в ущерб экологии.

"Нет. Я, наверное, как никто лучше знаю проблемы, связанные с нефтегазовыми компаниями, поэтому на этой должности мне в этом отношении работать даже легче", – ответил Брекешев.

По словам министра экологии, планируется провести большое исследование антропогенного влияния нефтегазовых компаний, ведущих разработку как на шельфе, так и в прибрежной части, на окружающую среду, в том числе и на Каспий.

"Такие планы у нас есть", – резюмировал Брекешев.

Напомним, что в конце апреля житель Мангистауской области обнаружил на берегу Каспийского моря около полусотни тушек мертвых тюленей. Тогда на место направили специалистов для проверки. Были взяты пробы воды и грунта, однако сами туши исследовать не удалось, так как они сильно разложились. В связи с этим, как отметил глава Минэкологии, на выяснение причины смерти животных потребуется времени не меньше месяца.

Позже инспекторы Управления рыбной инспекции по Мангистауской области осмотрели берег Каспийского моря и нашли новые туши мертвых тюленей. Всего было обнаружено 64 мертвых животных. В ответ на это в Минэкологии заявили, что найденные на берегу Каспия тюлени могли погибнуть еще зимой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976180-svyazana-li-gibel-tyuleney-v-mangistau-s-dnouglubitelnymi-rabotami-otvetili-v-minekologii/