Еще 64 туши мертвых тюленей нашли на берегу Каспия (фото, видео)

Место происшествия. Фото: Управление рыбной инспекции по Мангистауской области

Инспекторы Управление рыбной инспекции по Мангистауской области осмотрели берег Каспийского моря и нашли новые туши мертвых тюленей. Всего были обнаружены туши 64 тюленей и пяти рыб.

Как пишет Lada.kz, туши морских обитателей нашли в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса.

По данному факту совместно с экологами и местным исполнительным органом создана рабочая группа, которая обследовала данный район.

Эксперты подсчитали общее количество погибших тюленей - 64 тушки, а также обнаружены туши пяти рыб осетровых пород.

"Выброс туш тюленей и рыбы на берег произошел в результате прошедшего накануне сильного штормового юго-западного ветра. Они находятся в состоянии сильного разложения и гниения.

Для проведения лабораторной экспертизы взяты образцы погибших животных и помещены в холодильную камеру. Также взяты пробы воды и воздуха", - сообщили в Управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.

Туша тюленя. Фото: Управление рыбной инспекции по Мангистауской области

Напомним, что в конце апреля на берегу Каспийского моря в Мангистау обнаружили туши мертвых тюленей. Их количество в итоге почти достигло сотни. Позже об этой ситуации высказался глава Минэкологии Сериккали Брекешев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969399-esche-64-tushi-mertvyh-tyuleney-nashli-na-beregu-kaspiya-foto-video/