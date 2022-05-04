"Это могло произойти 3-4 месяца назад": Брекешев высказался о гибели тюленей в Мангистау

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Министр экологии, геологии и природных ресурсов на пресс-конференции в правительстве объяснил, почему затянулось выявление причин гибели тюленей в Мангистау, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев сообщил, что на берегу Каспия были обнаружены туши около ста тюленей.

"Причины смерти пока еще не выяснены. На это требуется времени не меньше месяца. Туши были очень сильно разложены, из-за чего отбор проб с ткани животного взять было невозможно.

Взяты пробы с когтей и клыков. Специалисты говорят, что гибель могла произойти еще 3-4 месяца назад. Это был зимний период, стоял лед еще.

Почему туши еще сохранились? Они находились на льду. После схода льда, еще сохраняя свою плавучесть за счет жира, штормом их выбросило на берег. Сами тушки обнаружены на расстоянии 150 километров от Кашагана", – добавил министр.

Прокомментировал он и вопрос о том, как связана гибель тюленей с проведением дноуглубительных работ на Северном Каспии компанией NCOC.

"Углубительные работы, согласно плану мероприятий, начаты только 15 апреля. Эти события никак друг от друга не зависят.

Перед тем, как начать эти работы, компания NCOC проводила несколько мероприятий с учеными. Были научные обоснования, что работы не повлияют на флору и фауну Северного Каспия", – заверил Брекешев.

Ранее сообщалось о том, что житель Мангистауской области обнаружил на берегу Каспийского моря около полусотни тушек мертвых тюленей.

Позже на том месте, где были обнаружены тюлени, специалисты провели проверку, в ходе которой стало известно о 94 погибших животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967953-eto-moglo-proizoyti-3-4-mesyatsa-nazad-brekeshev-vyskazalsya-o-gibeli-tyuleney-v-mangistau/