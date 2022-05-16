Минэкологии: Найденные на берегу Каспия тюлени могли погибнуть еще зимой

Туша тюленя. Фото: Управление рыбной инспекции по Мангистауской области

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана прокомментировали новость о нахождении новых туш мертвых тюленей. По их мнению, морские животные могли погибнуть еще зимой.

Как пишет Sputnik Казахстан, в ведомстве сообщили, что туши морских животных и осетровых рыб находились в стадии сильного разложения, из-за чего взять пробы тканей для проведения исследований не представилось возможным.

"Следовательно, можно предположить, что их гибель произошла в зимний период", - сообщили агентству в пресс-службе Комитета рыбного хозяйства Минэкологии.

Напомним, что сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области нашли ранее 64 мертвых тюленя и 5 снулых особей осетровых видов в прибрежной зоне морского порта Форт-Шевченко.

Результаты исследований и предположительные причины гибели животных пообещали озвучить в течение месяца после проведения исследований.

Рыбная инспекция продолжает вести мониторинг береговой зоны и других участков Каспийского моря.

Кроме того, в конце апреля на побережье Каспийского моря в Тюбкараганском районе были обнаружены еще 97 туш мертвых тюленей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969461-minekologii-naydennye-na-beregu-kaspiya-tyuleni-mogli-pogibnut-esche-zimoy/