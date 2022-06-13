С погибшими при обрушении печи рабочими простились в Темиртау (видео)

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Сегодня в Темиртау похоронили четверых мужчин, погибших на заводе "АрселорМиттал" в минувшую пятницу, 10 июня. На рабочих обрушилась печь, когда они занимались ремонтом, передает официальный сайт телеканала КТК.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования членам семьи. Мы позаботимся о семьях, по этому поводу не переживайте. Когда закончит работу комиссия, я приглашу позже СМИ, и все объявим. Сейчас я не могу ничего комментировать", - заявил генеральный директор компании "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир.

По данным телеканала, самому старшему погибшему было 58 лет, младшему - 34 года.

Ранее сообщалось, что при демонтаже неработающей печи комбината "АрселорМиттал Темиртау" произошло обрушение свода. Состояние единственного выжившего под завалом – 28-летнего Николая Уржумова – улучшилось. Из реанимации его перевели в общую палату.

На месте работает спецкомиссия. Расследование уголовного дела ведут по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц".

Уже известно, что государственная комиссия еще год назад запретила проводить какие-либо работы в цехе, где произошло обрушение.

"В 2021-м, когда две плиты обрушились, мы провели расследование, государственная комиссия провела расследование, и запретили допуск людей в этот цех. И запретили работу всего оборудования в этом цеху до замены там всех аварийных плит перекрытия", - сообщил замглавы департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Карагандинской области Кенгирбай Есенеев.

Источник: КТК

Напомним, по факту ЧП полиция возбудила уголовное дело. О произошедшем высказался глава государства - он дал поручение акиму региона и правительству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973931-s-pogibshimi-pri-obrushenii-pechi-rabochimi-prostilis-v-temirtau-video/