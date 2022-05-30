Наказан владелец автокрана, стрела которого пробила окно дома в Нур-Султане

Кадр из видео с места событий: t.me/astanovka98

Комитет промышленной безопасности МЧС Казахстана опубликовал на своем официальном сайте результаты внутреннего расследования инцидента, произошедшего в столице в конце апреля – тогда стрела автокрана пробила окно квартиры в жилом доме.

Само ЧП произошло 28 апреля в ЖК "Коркем Тауэр" – стрела автокрана рухнула на многоэтажку. По счастливой случайности в результате ЧП никто не пострадал.

Как позже рассказал владелец квартиры, в тот день дома была его супруга с двумя детьми, еще два ребенка были в школе. Женщина как раз готовила на кухне, когда окно квартиры буквально выломило металлической конструкцией.

В промышленном комитете МЧС сообщили, что ТОО "Стройкласс-Механизация" создало комиссию для проведения внутреннего расследования инцидента с включением всех заинтересованных сторон.

"Комиссия установила, что инцидент произошел в результате того, что не сработали ограничитель грузоподъемности и датчик длины стрелы автомобильного крана", – говорится в сообщении комитета.

Сообщается, что владельца автокрана привлекли к административной ответственности за нарушение требований по безопасному ведению работ.

Напомним, сразу после ЧП акимат столицы пообещал принять меры в отношении подрядчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971579-nakazan-vladelets-avtokrana-strela-kotorogo-ruhnula-na-mnogoetazhku-v-nur-sultane/