ЧП с краном в Нур-Султане: акимат пообещал принять меры в отношении подрядчика

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В акимате Нур-Султана прокомментировали сегодняшний инцидент с падением стрелы башенного крана на одном из строительных объектов в столице. В отношении подрядчика пообещали принять меры, сообщается в официальном Instagram-профиле ведомства.

Специалисты трудовой инспекции Управления контроля и качества городской среды выявили нарушения.

"В результате обследования автокрана установлено нарушение правил промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов. По результатам расследования данного случая в отношении подрядчика будут приняты меры, предусмотренные законом РК", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место ЧП выезжали сотрудники Департамента промышленной безопасности, аппарата акима района "Есиль", а также ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан".

Также в ведомстве добавили, что с 25 февраля по сегодняшний день в рамках созданной рабочей группы по соблюдению норм техники безопасности при эксплуатации башенных кранов проверен 121 башенный кран на строительных объектах города.

Нарушения были выявлены у 81 из них. Работу этих кранов приостановили.

Напомним, в четверг на многоэтажный дом в Нур-Султане упала стрела башенного крана. Позже в Комитете промышленной безопасности МЧС назвали предварительную причину произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967281-chp-s-kranom-v-nur-sultane-akimat-poobeschal-prinyat-mery-v-otnoshenii-podryadchika/