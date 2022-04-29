ЧП с краном в Нур-Султане: хозяин пострадавшей квартиры рассказал подробности (видео)

Кадр из видео с места событий: t.me/astanovka98

Накануне в Нур-Султане стрела автокрана рухнула на многоэтажку и проломила окно в квартиру. Хозяин пострадавшей квартиры рассказал о произошедшем подробнее.

На место ЧП прибыли сотрудники Департамента Комитета промышленной безопасности по Нур-Султану. Сумму причиненного ущерба назвать отказались, но в генподрядной организации заверили, что полностью устранят все повреждения, передает телеканал "Астана".

Директор ТОО СК "Интехконтракт" Ренат Бокеев прокомментировал инцидент.

"Мы как генподрядная организация полностью будем восстанавливать. Весь материальный ущерб. Я обещаю, что даже лучше окна поставлю им. От себя… От компании генподрядной", - заявил он.

В квартире, куда угодила стрела башенного крана, проживает семья с 4 детьми. Они отделались легким испугом. Никаких претензий к виновникам пока не имеют, сообщили корреспонденты. На время ремонта семье арендуют жилье.

Хозяин квартиры Канат Байниятов рассказал о произошедшем.

"Я до сих пор в шоке. Супруга как раз кушать готовила. Возле нее рядом упал этот кран. Двое (детей - прим.ред.) в школе были, двое дома", - заявил мужчина.

Напомним, что падение стрелы крана произошло 28 апреля во второй половине дня. В Комитете промышленной безопасности МЧС накануне назвали предварительную причину произошедшего.

Акимат Нур-Султана пообещал принять меры в отношении подрядчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967340-chp-s-kranom-v-nur-sultane-hozyain-postradavshey-kvartiry-rasskazal-podrobnosti-video/