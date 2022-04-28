Стрела крана рухнула на многоэтажку в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео с места событий: t.me/astanovka98

Стрела башенного крана упала на многоэтажный дом в Нур-Султане. Конструкция проломила окно одной из квартир. В столичном ДЧС прокомментировали произошедший инцидент, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Падение крана произошло сегодня, 28 апреля. В 14:26 подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС Нур-Султана в составе четырех человек и одной единицы техники выехали на место происшествия по адресу Сыганак, 2А.

Было установлено, что в окно квартиры на 6 этаже упала стрела башенного крана.

На место вызова направлены сотрудники Департамента Комитета промышленной безопасности Нур-Султана.

По данным ДЧС, жертв и пострадавших нет.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967256-strela-krana-ruhnula-na-mnogoetazhku-v-nur-sultane-video/