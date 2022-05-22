Взрыв в Шымкенте: о состоянии пострадавших рассказали в Минздраве

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Состояние пострадавших в ходе взрыва в Шымкенте и пациентов перинатального центра находится на особом контроле, сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава РК.

По информации ведомства, пациенты областного перинатального центра, рядом с которым 21 мая произошел взрыв, передислоцированы в другие медицинские учреждения. Их разместили в здании областного перинатального центра № 2, в городские больницы № 1, 2, а также в городской перинатальный центр и в областную детскую больницу.

Как подчеркнула директор Департамента охраны здоровья матери и ребёнка МЗ РК Магрипа Ембергенова, все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и психологов.

"Совместно с начальником управления Общественного здоровья Туркестанской области Маратом Пашимовым и первыми руководителями медицинских организаций провели обход в клиниках, куда были госпитализированы пострадавшие при взрыве", - заявила она.

На текущий момент два пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии, 7 пациентов - со средней степенью тяжести.

В Минздраве отметили, что необходимая профильная медицинская помощь оказана в полном объеме.

"Организационные мероприятия по изменению маршрута госпитализации новорожденных и беременных продолжаются. Все беременные и новорожденные находятся на особом контроле", - добавила Ембергенова.

Руководитель Управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов заявил, что оценку по полученному ущербу зданию и оборудованию будет давать специально созданная комиссия.

Напомним, что 3 человека погибли, еще 8 пострадали в результате взрыва в Шымкенте. Стражи порядка начали досудебное расследование по факту произошедшей трагедии. В УОЗ региона озвучили новые подробности о взрыве.

В ДЧС считают, что на выяснение причин взрыва может уйти месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970470-vzryv-v-shymkente-o-sostoyanii-postradavshih-rasskazali-v-minzdrave/