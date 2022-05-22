Взрыв в Шымкенте: в УОЗ озвучили новые подробности трагедии

Фото с места событий: ДЧС Шымкента

Семьям погибших при взрыве в Шымкенте окажут материальную помощь, пообещал руководитель управления общественного здоровья Марат Пашимов.

В ходе брифинга глава ведомства сообщил, что акиматом области оказано содействие в организации ритуальных услуг и материальная помощь, передает "Хабар 24".

Также были озвучены новые подробности произошедшего.

Как оказалось, один из погибших работал охранником областного перинатального центра. Три месяца назад мужчина женился - сейчас его супруга в положении. Также выяснилось, что у погибшего был кредит в банке, семье пообещали помочь погасить задолженность.

Среди погибших также сотрудник строительной компании, который делал в роддоме капитальный ремонт.

Еще погиб новорожденный ребенок, как отметили в ведомстве, ему было всего 18 суток.

На сегодняшний день известно, что в больницах остаются еще восемь человек. Двое из них – санитарки роддома, женщины находятся в реанимации.

Напомним, что накануне в Шымкенте возле роддома №1 прогремел взрыв - погибли люди. Позже по факту взрыва возле роддома было заведено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970454-vzryv-v-shymkente-v-uoz-ozvuchili-novye-podrobnosti-tragedii/