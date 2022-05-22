О возможных причинах взрыва в Шымкенте высказались в ДЧС

Фото с места событий: ДЧС Шымкента

Накануне в Шымкенте возле роддома прогремел взрыв - погибли и пострадали люди. Спасатели считают, что на выяснение причин взрыва может уйти месяц.

От взрывной волны пострадали расположенный рядом многоэтажный дом и несколько легковых автомобилей, сообщает "Хабар 24".

По информации ДЧС, специалисты продолжают работу на месте происшествия. Ранее они озвучили, что в здании, где произошел взрыв, изготавливали лекарства. Оно, как отмечает издание, принадлежит частной компании.

Сообщается, что в помещении находилось 2 тонны перекиси водорода.

В департаменте полиции, который сейчас и занимается расследованием дела, сообщили корреспондентам, что по одной из версий в здании было скопление газов.

Напомним, что 3 человека погибли, еще 8 пострадали в результате взрыва в Шымкенте. Стражи порядка начали досудебное расследование по факту произошедшей трагедии.

В УОЗ региона озвучили новые подробности о взрыве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970466-o-vozmozhnyh-prichinah-vzryva-v-shymkente-vyskazalis-v-dchs/