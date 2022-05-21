Взрыв прогремел возле роддома в Шымкенте (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

В Шымкенте возле роддома №1 прогремел взрыв. На место происшествия выехали спасатели, стражи порядка, медики. Подробности ЧП озвучили в городском департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДП Шымкента сообщили, что сегодня в 12.06 часов на телефон "102" поступило сообщение о взрыве по улице Гани Иляева.

"На место сразу выехали руководство ДП Шымкента, следственно-оперативная группа и сотрудники ДЧС.

По прибытии установлено, что в результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки, где производят физраствор. Пожар, возникший в результате взрыва, полностью локализован сотрудниками ДЧС", - проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной ЧП стало газовое скопление. На месте погиб сторож. Других пострадавших нет.

Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970390-vzryv-progremel-vozle-roddoma-v-shymkente-video/