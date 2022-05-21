Уголовное дело завели по факту взрыва в Шымкенте

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

По факту взрыва возле роддома №1 в Шымкенте, в результате которого погиб один человек, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

"По факту взрыва в Шымкенте сотрудники Енбекшинского РУП начали досудебное расследование по ст.292 ч.2 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека", - сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня около 12 часов дня произошел взрыв по улице Гани Иляева в Шымкенте. На место происшествия выехали полицейские и сотрудники ДЧС.

По прибытии установлено, что в результате ЧП уничтожено здание межбольничной аптеки, где производили физраствор. Спасатели локализовали пожар.

По предварительным данным, причиной случившегося стало газовое скопление. Погиб сторож. Других пострадавших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970402-ugolovnoe-delo-zaveli-po-faktu-vzryva-v-shymkente/