Проверку домов проведут после схода оплывины в Текели (видео)

Спецтехника в Текели. Кадр из видео: КТК

Жители города Текели в Алматинской области, где в воскресенье произошел разрушительный сход грязевой массы, опасаются, что ЧП может повториться. Сейчас создана специальная комиссия, которая проведет проверку всех домов в опасной зоне, передает телеканал КТК.

Оплывина сошла в Текели 15 мая, ближе к полудню. Горожанам удалось снять происшествие на видео, которое показали корреспонденты.

Местные жители рассказали, что сошло сразу несколько потоков, которые разрушали все на своем пути.

"Был дождь, потом сильный пошел, он еще в час ночи позавчера где-то (15 мая – прим. ред.) начался у нас. Потом прямо гром какой-то, мы сначала и подумали, гром. Потом мама на улицу вышла и говорит: "Смотри, что происходит". И вот эта первая лавина пошла: гром, грохот, а еще искры от света. Все у нас отключили, мы все и выбежали", – рассказала одна из жительниц Текели.

В одном из пострадавших домов нашли тело пятилетней девочки, которая погибла под завалами и слоем грязи. Сообщается, что поиски ребенка велись более пяти часов.

"Возможной причиной послужило выпадение обильных осадков 15 мая, а также повреждение проходящей водопроводной трубы по улице Чехова, диаметром 25-30 мм", – заявил заместитель начальника ДЧС Алматинской области Игорь Жуков.

Экстренные и коммунальные службы вместе с горожанами разгребают тонны грязи. В Текели пригнали дополнительную спецтехнику из соседних населенных пунктов.

Тем не менее местные жители опасаются повторения трагедии и просят власти провести проверку.

"Вот здесь, наверху, есть дом, и там, под ним, есть уже трещина. И этот дом сейчас буквально повис над моим строением. Чиновники днем приходили и подтвердили, что угроза (повторения трагедии – прим. ред.) есть. Он все сам видел, поднимался с заместителями. Они сейчас все уберут, хорошо, но мы боимся, завтра снова повторится трагедия, и что тогда? Мы уйдем с грязью", – рассказал один из горожан.

В местном акимате сообщили, что сейчас создана специальная комиссия, которая проведет детальную проверку всех домов в опасной зоне. Также специалисты возьмут на экспертизу грунт под пострадавшими строениями.

"Сейчас селевой поток разрушил один дом и четыре – пострадали. В нашем штабе решают, что делать с уцелевшими строениями. Их нужно обязательно оценить, насколько там безопасно находиться и пригодны ли они для жилья.

Также мы временно переселили жителей нескольких домов, которые живут выше места трагедии. Там тоже сохраняется угроза обрушения. Мы сейчас решаем, что делать. Но скажу, что всем пострадавшим окажем помощь", – объяснил замакима города Сери Болыспайулы.

Отмечается, что полностью привести в порядок проезжую часть и дома спасатели обещают к концу недели.

Власти также возьмут на себя расходы по организации похорон погибшей девочки. Прощание с ней пройдет сегодня, 17 мая.

Источник: КТК

Ранее сотрудники ДЧС Алматинской области показали, как проходит ликвидация последствий схода оплывины в Текели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969574-spetsialisty-provedut-proverku-posle-shoda-oplyviny-v-tekeli-video/