Момент схода оплывины в Текели попал на видео

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta

В соцсетях появились видеозаписи с места схождения оплывины в Текели, снятые на камеры очевидцами происшествия. Инцидент произошел накануне, в результате ЧП погибла 5-летняя девочка, передает NUR.KZ.

Видеоролики с места происшествия были опубликованы в сообществе taldykorganec.insta в Instagram.

На кадрах можно заметить, как оплывина сходит с возвышенности с громким гулом. Несколько мужчин в этот момент убегают, чтобы не попасть в зону схождения потока.

Напомним, что инцидент в Текели произошел накануне: сошедшая оплывина задела несколько жилых домов. В результате ЧП пропала 5-летняя девочка, начались поиски с участием спасателей, медиков и специальной техники, в том числе - беспилотного летательного аппарата.

К сожалению, позже ее нашли мертвой под завалами одного из домов.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969373-moment-shoda-oplyviny-v-tekeli-popal-na-video/