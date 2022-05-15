Мертвой нашли девочку, пропавшую после схода оплывины в Текели

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Трагедией обернулся сход грязевой массы в Алматинской области. Под завалами одного из домов была найдена мертвая девочка, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

"15 мая в 18:15 служебной собакой ДЧС Алматинской области по кличке "Багира" под завалами дома обнаружено тело девочки 2016 года рождения, которая погибла при сходе грязевой массы в городе Текели Алматинской области", – сообщили в областном ДЧС.

В воскресенье в полдень в городе Текели Алматинской области сошла оплывина (слой почвы, смещенный со склонов или откосов в период дождей, снеготаяния и т.п.), грязевой массой накрыло несколько домов. Жители одного из затопленных жилищ заявили о пропаже своей пятилетней дочери.

На месте происшествия был организован штаб по ликвидации ЧС. В поисках ребенка участвовало более 150 человек, в том числе силы ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969363-mertvoy-nashli-devochku-propavshuyu-posle-shoda-oplyviny-v-tekeli/