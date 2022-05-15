Пятилетняя девочка пропала после схода селя в Текели

Дома, затопленные грязевой массой. Фото: instagram.com/tekeliakimat

В воскресенье в полдень на несколько жилых домов в городе Текели сошел сель. Владельцы одного из домов заявили, что после ЧС пропала их дочь. Об этом сообщает акимат города в своем официальном Instagram-профиле.

"15 мая в 12:00 поступило сообщение о том, что по улице Кунаева в районе домов 350, 348 в результате переувлажнения почвы произошел сход грязевой массы на жилые дома", – сообщили в городской администрации.

После известия о происшествии на место прибыли трое спасателей, ответственный за районный отдел по чрезвычайным ситуациям, работники "Казселезащиты", а также руководство ДЧС и акимата.

"Местными исполнительными органами создан штаб по ликвидации схода. Пострадавшие семьи будут эвакуированы в безопасное место", – добавили в акимате Текели.

Также в акимате сообщили, что после схода селя пропала пятилетняя дочь владельцев одного из затопленных грязью домов.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДЧС Алматинской области. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969354-pyatiletnyaya-devochka-propala-posle-shoda-selya-v-tekeli/