Как ликвидируют последствия схода оплывины в Текели, показал ДЧС (фото)

Ликвидация оплывины в Текели. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Вчера, 15 мая, в городе Текели произошел сход оплывины, в результате чего пострадали жилые дома и погиб ребенок. Сейчас сотрудники МЧС РК занимаются ликвидацией последствия ЧС, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

В ведомстве сообщили, что в ликвидации последствий схода грязевой массы задействованы 100 сотрудников личного состава и 7 единиц техники воинской части 28237 МЧС РК.

Военнослужащие с помощью спецтехники расчищают территории частных домов и улиц от грязевой массы.

"По состоянию на 17:00 16 мая, всего вывезено 890 кубических метров грязевых отложений, осуществлен 81 рейс. В настоящее время улица Кунаева очищена от грязевой массы", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

Ликвидация оплывины в Текели. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Отмечается, что в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ также задействованы:

8 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Алматинской области;

6 сотрудников и 2 единицы техники отдела полиции;

20 работников и 10 единиц техники местных исполнительных органов;

16 работников и 8 единиц техники, в том числе 3 самосвала ГУ "Казселезащита".

Ликвидация оплывины в Текели. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Напомним, что вчера в полдень в городе Текели Алматинской области произошел сход грязевой массы, которой накрыло несколько зданий. Хозяева одного из затопленных домов заявили о пропаже своей пятилетней дочери.

На месте происшествия был организован штаб по ликвидации ЧС. В поисках ребенка участвовало более 150 человек, в том числе силы ДЧС. Позже стало известно, что тело девочки нашла служебная собака. К сожалению, ребенок погиб.

Ликвидация оплывины в Текели. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Ликвидация оплывины в Текели. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969544-kak-likvidiruyut-posledstviya-shoda-oplyviny-v-tekeli-pokazal-dchs-foto/