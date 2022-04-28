Падение стрелы крана в Нур-Султане: названа предварительная причина

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В Комитете промышленной безопасности МЧС назвали предварительную причину падения стрелы крана на жилой комплекс в Нур-Султане – в результате падения кран пробил фасад, а крюк "провалился" в квартиру на 6-м этаже, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации Комитета промышленной безопасности, 28 апреля около 14:20 в Нур-Султане на строительном объекте ЖК "Коркем Тауэр" при строительстве паркинга в ходе проведения строительно-монтажных работ с помощью автомобильного крана QY25 (25 тонн) произошел инцидент – стрела автокрана пробила окно квартиры на 6-м этаже.

По предварительным данным, при подаче стройматериалов на рабочую зону провалились в грунт задние опоры, в результате устойчивость крана была нарушена, груз "ушел" вперед.

Сообщается, что пострадавших нет.

В настоящее время генподрядчик ТОО "Intex contract" создает внутреннюю комиссию для расследования инцидента – результаты будут сообщены дополнительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967275-padenie-strely-krana-v-nur-sultane-nazvana-predvaritelnaya-prichina/