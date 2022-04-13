Погибший при сходе лавины в горах Алматы оказался гражданином Франции

Кадр из видео с места событий: ДЧС Алматы

В ДЧС Алматы рассказали подробности о произошедшем сегодня сходе лавины в районе пика Молодежный близ южной столицы. Погиб один человек, он оказался гражданином Франции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ДЧС, группа туристов из 6 человек (5 - граждане Франции, 1 - гражданин Казахстана) при экстремальном катании спровоцировали сход лавины объемом 35 тыс. куб.м.

Два человека, граждане Франции, оказались под снежной массой.

Одного из них спасли сотрудники службы спасения. Мужчина получил травмы бедра и плеча.

Тело второго туриста нашел кинолог РОСО МЧС РК с собакой по кличке Чарли.

В проведении поисково-спасательной работы задействованы 35 человек личного состава, 10 единиц техники, 2 кинологических расчета, 1 воздушное судно (МИ-8) и 1 дрон.

В ДЧС Алматы предупредили, что в горах в период с 14 по 18 апреля сохраняется опасность схода лавин. Горожан и гостей города призвали отказаться от походов в горы.

Напомним, что сегодня днем лавина сошла в районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау близ Алматы. Под снежной массой оказались 2 человека. Ранее спасатели извлекли одного из пострадавших. После было обнаружено тело второго туриста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964903-pogibshiy-pri-shode-laviny-v-gorah-almaty-okazalsya-grazhdaninom-frantsii/