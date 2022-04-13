Найдено тело второго пропавшего при сходе лавины в горах Алматы

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Спасатели нашли тело второго пропавшего в ходе схода лавины в районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау близ Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Второй пропавший был найден без признаков жизни. На месте спасатели ожидают следственную группу.

Как сообщил замначальника ДЧС города Ерлан Алибеков, 6 человек, катаясь на склонах, спровоцировали сход лавины. Пятеро являются гражданами Франции.

Мужчина, спасенный первым, получил травму бедра и плеча.

Напомним, что сегодня днем лавина сошла в районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау близ Алматы. Под снежной массой оказались 2 человека.

Ранее спасатели извлекли одного из пострадавших. Он находился в сознании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964893-naydeno-telo-vtorogo-propavshego-pri-shode-laviny-v-gorah-almaty/