Лавина сошла в горах Алматы: ведутся поиски двух человек

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Лавина сошла в районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау близ Алматы. Предполагается, что под массой снега остались 2 человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

По информации ведомства, сообщение о том, что сошла лавина поступило на пульт диспетчера примерно в 13.28 в среду.

Предположительно, под массой снега остались два человека. Сейчас спасатели занимаются поисками людей.

На месте работают 26 человек, 6 единиц техники, 2 кинологических расчета.

Накануне спасатели предупреждали и повышенной лавинной опасности в горах Алматы, напомнили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964842-lavina-soshla-v-gorah-almaty-propali-dva-cheloveka/