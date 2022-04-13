Лавина сошла в горах Алматы: спасатели извлекли одного из пострадавших

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Появилась новая информация о поисково-спасательной операции в горах Алматы после схода лавины, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

Сообщается, что спасателям удалось извлечь из снежной массы одного из пострадавших. Он находится в сознании. Специалисты предполагают, что мужчина получил вывих плеча.

Поиски второго продолжаются, добавили в ДЧС.

Сообщается, что спасателям пришлось задействовать в поисково-спасательной операции один вертолет и один дрон.

В поисках участвуют 31 человек, 8 единиц техники, а также 2 кинологических расчета.

Напомним, что сегодня днем лавина сошла в районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау близ Алматы. Под снежной массой оказались 2 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964858-lavina-soshla-v-gorah-almaty-spasateli-izvlekli-odnogo-iz-postradavshih/