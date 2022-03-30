Непогода в Нур-Султане: часть горожан осталась без света

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Десятки технологических нарушений на электросетях произошли в Нур-Султане из-за непогоды. Некоторые потребители остались без электричества. Ремонтные бригады устраняют неполадки, сообщается в официальном Instagram АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания".

С 29 по 30 марта в результате сильного порывистого ветра и обильных осадков произошло 30 технологических нарушений на электросетях 10 кВ, в том числе 20 – на сетях АО "Астана-РЭК".

По информации компании, 18 из них уже удалось устранить.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 6 оперативно-выездных бригад и 7 бригад районов.

Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пообещали в компании. Сообщается, что на данный момент дополнительно задействованы все свободные резервы.

Основной причиной произошедших отключений назвали попадание посторонних предметов на воздушные линии, которые привели к короткому замыканию и повреждению ее элементов.

"Имеют место повреждения в электроустановках потребителей, повлекшие отключение питающей линии. Также имеются отключения электроэнергии на сетях потребителей, электроснабжение коммерческих объектов", - добавили в компании.

Сообщается, что в основном отключения воздушных линий произошли в частном секторе (Лесозавод, Кирпичный, Ондирис).

По информации городского центра мониторинга iKomek109, опубликованной в Telegram, без света осталась значительная часть правого берега – улицы Джангильдина, Валиханова, Асан Кайгы, Карагандинская, Сейфуллина, Лермонтова, Сырдарья, Алимжанова, Толстого, Культегин, Павлова, Дукенулы, Жиенкулова, Абыралы, Толстого, Панфилова и Богенбай батыра.

Аварийное отключение произошло сегодня после 9 утра.

Напомним, что накануне из-за непогоды в Нур-Султане был закрыт аэропорт, приостановлено движение некоторых автобусов. Кроме того, авария произошла в "Казмедиацентре" из-за попадания воды на электрооборудование.

Сегодня, 30 марта, из-за шквального ветра студенты столичных колледжей, обучающиеся в первую смену, были переведены на "дистанционку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962730-nepogoda-v-nur-sultane-chast-gorozhan-ostalas-bez-sveta/