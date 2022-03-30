Непогода обрушилась на Казахстан: в регионах есть пострадавшие (фото, видео)

Фото: пресс-служба МЧС РК

В МЧС Казахстана рассказали о последствиях непогоды, обрушившейся на страну: из-за сильного шквального ветра в одиннадцати регионах страны сорвало крыши и повалило деревья. В трех регионах пострадали шесть человек, в том числе три ребенка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Накануне в МЧС создали оперативный штаб для ликвидации последствий непогоды.

Только за сутки сотрудники территориальных подразделений МЧС эвакуировали 372 человека, в том числе 312 детей. В аварийно-спасательных работах задействовано 539 человек и 277 единиц техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожных служб.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Для оказания психологической помощи и информационной поддержки в республиканском и территориальных штабах открыта горячая линия.

Для эвакуации застрявших в дороге людей подготовлены 40 пунктов временного обогрева. Дорожные службы расчищают трассы.

Фото: пресс-служба МЧС РК

По данным ведомства, к этому часу закрытыми остаются 111 участков автодорог в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"За минувшие сутки в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях в результате сильного шквального ветра произошли срывы кровель и падения деревьев, а также частичное отключение электроэнергии.

В результате чрезвычайных ситуаций в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области пострадали 6 человек, из них 3 детей", - сообщили в ведомстве.

Спасатели призвали казахстанцев следить за сообщениями о погоде и штормовых предупреждениях. В случаях ЧС обращаться следует по номеру 112.

"Прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Держитесь подальше от деревьев, неустойчивых и хрупких конструкций", - предупредили граждан спасатели.

Напомним, из-за непогоды в Нур-Султане накануне закрыли аэропорт, сильный ветер и осадки стали причиной ЧП в "Казмедиацентре".

Сегодня авиагавань вернулась к работе, но в столице по-прежнему приостановлено движение пригородных маршрутов. Занятия в колледжах переведены на онлайн-формат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962705-nepogoda-obrushilas-na-kazahstan-v-regionah-est-postradavshie-foto/