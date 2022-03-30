Аварии на Петропавловской ТЭЦ объяснили низкими тарифами на тепло

Иллюстративное фото: pixabay.com

Чиновники из СКО считают, что к аварии на Петропавловской ТЭЦ привели низкие тарифы на тепло. Но в общественном совете региона с такой версией не согласны: здесь уверяют, что в стоимость отопления включены необходимые для ремонта затраты, передает КТК.

В общественном совете области заявили, что тепло - лишь побочный продукт, основной доход теплоэлектроцентраль получает от продажи электричества.

"Мы знаем, что ТЭЦ основной продукт вырабатывает – электричество. Для них тепловая энергия – это побочный продукт. Побочный продукт, который, если бы мы не покупали его, они бы его сливали в Теплый канал.

Нужно разобраться, как построена вот эта схема: какой процент тратится на электричество, какой процент тарифа тратится на тепло", – заявил член общественного совета СКО Павел Афанасьев.

По информации телеканала, сейчас оборудование ТЭЦ изношено на 60%, котлы и турбины – почти на 80%.

В акимате СКО сообщили, что за последние 20 лет на предприятии из всего имущества обновили только три котла. В нынешнем отопительном сезоне из-за аварий жители оставались без тепла пять раз.

Обрушение дымовой трубы, которое произошло 20 марта, разрушило котельный цех. Вчера, 29 марта, из-за этой аварии вышел из строя один из трех шлакопроводов.

Энергетики объясняют плачевное состояние предприятия нехваткой средств. Их поддерживают и местные чиновники. По их словам, ремонтировать ТЭЦ не позволяло то, что с 2018 года в регионе сдерживали рост тарифов.

"Предусмотрены там (в тарифе – прим. ред.) те мероприятия, которые необходимы для работы на текущий период, а чтобы провести реконструкцию, вот как, например, они делали это, начали в прошлом году по второму котлу полную реконструкцию, они, "СевКазЭнерго", обращались специально, чтобы им выделили через финансово-расчетный центр спецтариф. К сожалению, теплоснабжение не является прибыльным", – заявил руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата СКО Бахыт Ильясов.

Источник: КТК

Напомним, за последние две недели на ТЭЦ-2 Петропавловска случились две аварии. В результате одной из них погибла сотрудница предприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962683-avarii-na-petropavlovskoy-tets-obyasnili-nizkimi-tarifami-na-teplo/